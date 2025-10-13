Villa Borghese il taglio del Ginkgo biloba centenario scatena i cittadini | Ci lasciano all’oscuro
La folta chioma dorata del Gingko biloba di villa Borghese resta negli scatti fotografici e negli occhi di chi l’ha ammirata. L’albero, situato nella zona del parco che va verso il Pincio, è stato abbattuto.Le condizioni dell'alberoIl taglio della pianta, di 105 anni d’età, è avvenuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
L’albero millenario abbattuto a Villa Borghese diventa un caso: “Perché? Aveva solo 105 anni” - Aveva più di un secolo il Ginkgo Biloba dei giardini del Pincio, abbattuto nei giorni scorsi a Roma. Riporta fanpage.it
Villa Borghese, abbattuto uno storico Ginkgo biloba nei giardini del Pincio. Sveva Sagramola e i cittadini contro il Comune - La segnalazione sul taglio dell'«albero d'oro» è arrivata dalla conduttrice tv, lettrice della Rubrica delle lettere in Cronaca ... Scrive msn.com