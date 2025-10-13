viene colpito da un tornio sulla testa morto un operaio di 29 anni nel bolognese

Un altro morto sul lavoro. Un operaio di 29 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella mattina di lunedì 13 ottobre in un’azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. La vittima, originaria del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, era un dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche, che ha sede nella zona industriale di Stiatico, frazione di San Giorgio di Piano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario gli è finito sulla testa. Dopo l’allarme dei colleghi è intervenuto il 118, ma per il giovane non c’era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

