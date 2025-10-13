Viene colpito da arresto cardiaco | infermiere lo salva per telefono

Erano le 16:40 di oggi quando la centrale operativa del 118 Napoli 2 Nord ha ricevuto una richiesta disperata di soccorso: ad Afragola, in via Ciaramella, per un uomo di 58 anni colpito da un arresto cardiaco improvviso. Dalla sala operativa, un infermiere di turno ha mantenuto la calma e ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it