Viene colpito da arresto cardiaco | infermiere lo salva per telefono
Erano le 16:40 di oggi quando la centrale operativa del 118 Napoli 2 Nord ha ricevuto una richiesta disperata di soccorso: ad Afragola, in via Ciaramella, per un uomo di 58 anni colpito da un arresto cardiaco improvviso. Dalla sala operativa, un infermiere di turno ha mantenuto la calma e ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: viene - colpito
Difende alcune ragazze e viene colpito a bottigliate: ferito un giovane sulla spiaggia di Pane e Pomodoro
Colpito da attacco cardiaco, viene salvato in extremis: l'intervento della centrale operativa del 118
Lite in un condominio alla Vucciria, operaio viene colpito alla testa e cade nel vano ascensore
Lebron perde la testa davanti a Dybala: viene colpito in faccia ed esplode contro l'arbitro, lo devono fermare - facebook.com Vai su Facebook
#Lebron perde la testa davanti a #Dybala: viene colpito in faccia ed esplode contro l'arbitro, lo devono fermare - X Vai su X
Arresto cardiaco in campo, 25enne si accascia a terra durante la partita di calcio: rianimato sul posto - Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi nel veronese, durante una partita di calcio a Erbè: un calciatore 25enne è stato colpito da un arresto cardiaco in campo, è stato rianimato col d ... ildolomiti.it scrive
Arresto cardiaco, al via «VIVA! La settimana della rianimazione cardiopolmonare» - Italian resuscitation council (Irc) decine di eventi gratuiti e aperti al pubblico in tutta Italia in cui ci saranno dimostrazioni pratiche di primo soccorso insieme ad attività ludico- Come scrive corriere.it