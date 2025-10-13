Viene accoltellata appena uscita dal lavoro | arrestato l' ex fidanzato

Una donna di 33 anni è stata accoltellata oggi a Canicattini Bagni, borgo di poco più di 6mila abitanti nel siracusano, dal suo ex compagno, un uomo di 34 anni di Avola. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Umberto I, dove i medici stanno lottando per salvarle la vita. 🔗 Leggi su Today.it