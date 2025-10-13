VIDEO TUTORIAL | Concorso PNRR 3 come fare la domanda passo dopo passo QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Martedì 14 ottobre alle 15 | 00

Al via la procedura per i concorsi PNRR 3, destinati al reclutamento di docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Il portale INPA ha ufficialmente pubblicato i bandi che interessano sia la scuola primaria e dell’infanzia, sia la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le selezioni riguardano sia i posti comuni che i posti di sostegno, offrendo un’opportunità concreta per migliaia di aspiranti insegnanti. Gli interessati hanno a disposizione una finestra temporale di circa venti giorni per inoltrare la propria candidatura. La piattaforma INPA accetta le domande a partire dal 10 ottobre 2025, con termine ultimo fissato alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025 L'articolo VIDEO TUTORIAL Concorso PNRR 3, come fare la domanda passo dopo passo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it