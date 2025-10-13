VIDEO | Giani è di nuovo presidente | Vittoria indiscutibile Da domani al lavoro
I dati hanno parlato chiaro. Anzi chiarissimo. A dirlo è stato proprio Eugenio Giani che da palazzo Pegaso, sede del consiglio regionale toscano, ha voluto incontrare la stampa per un primo ufficiale commento sui risultati elettorali ottenuti che lo hanno consacrato nuovamente presidente della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi insieme al presidente Eugenio Giani e ai Sindaci dei comuni interessati, al cantiere del nuovo ponte sull'Arno tra, Montelupo f.no e Capraia e Limite. Abbiamo potuto constatare che i lavori procedono regolarmente per questa infrastrutture strategica che i - facebook.com Vai su Facebook