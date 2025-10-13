VIDEO | Giani è di nuovo presidente | Vittoria indiscutibile Da domani al lavoro

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati hanno parlato chiaro. Anzi chiarissimo. A dirlo è stato proprio Eugenio Giani che da palazzo Pegaso, sede del consiglio regionale toscano, ha voluto incontrare la stampa per un primo ufficiale commento sui risultati elettorali ottenuti che lo hanno consacrato nuovamente presidente della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Video Giani 232 Nuovo