Vicenza si è finto cieco per 50 anni | incassato 1 milione in sussidi d' invalidità

Tg24.sky.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha finto di essere non vedente per cinquant'anni, usufruendo di un sussidio di invalidità per cecità assoluta. È la vicenda che ha visto protagonista un uomo di 70 anni, originario di Vicenza, che per più di cinquant'anni ha percepito indebitamente indennità e sussidi per un importo superiore al milione di euro. A eseguire controlli incrociati e pedinamenti sono stati i finanzieri del comando provinciale vicentino, i quali hanno dimostrato che il 70enne eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato. Da qui la denuncia alla Procura berica per truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

vicenza si 232 finto cieco per 50 anni incassato 1 milione in sussidi d invalidit224

© Tg24.sky.it - Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità

In questa notizia si parla di: vicenza - finto

vicenza 232 finto ciecoVicenza, si &#232; finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità ... Segnala tg24.sky.it

vicenza 232 finto ciecoFingeva di essere cieco da 53 anni, invece tagliava da solo la siepe di casa. La truffa di un 70enne di Vicenza - È finita con un rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato la storia un un 70enne di Vicenza, che ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Vicenza 232 Finto Cieco