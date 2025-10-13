Vicenza si è finto cieco per 50 anni | incassato 1 milione in sussidi d' invalidità
Ha finto di essere non vedente per cinquant'anni, usufruendo di un sussidio di invalidità per cecità assoluta. È la vicenda che ha visto protagonista un uomo di 70 anni, originario di Vicenza, che per più di cinquant'anni ha percepito indebitamente indennità e sussidi per un importo superiore al milione di euro. A eseguire controlli incrociati e pedinamenti sono stati i finanzieri del comando provinciale vicentino, i quali hanno dimostrato che il 70enne eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato. Da qui la denuncia alla Procura berica per truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
