Vicenza finto cieco per 50 anni | scoperto 70enne che incassava oltre un milione di euro in sussidi

Notizieaudaci.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 70enne originario dell’ Arzignanese, in provincia di Vicenza, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza e rinviato a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato. L’uomo, secondo le indagini, avrebbe simulato una cecità assoluta per oltre cinquant’anni, incassando indennità e accompagnamenti destinati ai non vedenti per una cifra complessiva che supera il milione di euro. Le indagini della Compagnia di Arzignano sono partite da un controllo incrociato tra i database dell’Inps e dell’Inail. Gli accertamenti hanno fatto emergere anomale percezioni di rendite assistenziali risalenti addirittura al 1972. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

vicenza finto cieco per 50 anni scoperto 70enne che incassava oltre un milione di euro in sussidi

© Notizieaudaci.it - Vicenza, finto cieco per 50 anni: scoperto 70enne che incassava oltre un milione di euro in sussidi

In questa notizia si parla di: vicenza - finto

Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità

vicenza finto cieco 50Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità ... Scrive tg24.sky.it

vicenza finto cieco 50Fingeva di essere cieco da 53 anni, invece tagliava da solo la siepe di casa. La truffa di un 70enne di Vicenza - È finita con un rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato la storia un un 70enne di Vicenza, che ... Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Finto Cieco 50