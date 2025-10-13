Vicenza finto cieco per 50 anni | scoperto 70enne che incassava oltre un milione di euro in sussidi
Un 70enne originario dell’ Arzignanese, in provincia di Vicenza, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza e rinviato a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato. L’uomo, secondo le indagini, avrebbe simulato una cecità assoluta per oltre cinquant’anni, incassando indennità e accompagnamenti destinati ai non vedenti per una cifra complessiva che supera il milione di euro. Le indagini della Compagnia di Arzignano sono partite da un controllo incrociato tra i database dell’Inps e dell’Inail. Gli accertamenti hanno fatto emergere anomale percezioni di rendite assistenziali risalenti addirittura al 1972. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: vicenza - finto
Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità
Per mezzo secolo ha finto di essere non vedente, invece era un falso invalido — e faceva perfino giardinaggio. Le Fiamme Gialle di #Vicenza hanno scoperto la truffa da oltre un milione di euro di un settantenne. #Tg1 Valentina Di Virgilio - X Vai su X
Un 70enne di Vicenza è stato rinviato a giudizio per truffa ai danni dello Stato. Secondo il database di Inps e Inail percepiva indennità e rendine dal 1972 - facebook.com Vai su Facebook
Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità ... Scrive tg24.sky.it
Fingeva di essere cieco da 53 anni, invece tagliava da solo la siepe di casa. La truffa di un 70enne di Vicenza - È finita con un rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato la storia un un 70enne di Vicenza, che ... Da quotidiano.net