Vicenza finto cieco per 50 anni | scoperto 70enne che incassava oltre un milione di euro in sussidi

Un 70enne originario dell’ Arzignanese, in provincia di Vicenza, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza e rinviato a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato. L’uomo, secondo le indagini, avrebbe simulato una cecità assoluta per oltre cinquant’anni, incassando indennità e accompagnamenti destinati ai non vedenti per una cifra complessiva che supera il milione di euro. Le indagini della Compagnia di Arzignano sono partite da un controllo incrociato tra i database dell’Inps e dell’Inail. Gli accertamenti hanno fatto emergere anomale percezioni di rendite assistenziali risalenti addirittura al 1972. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

