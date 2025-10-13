Vicenza finge di essere cieco per cinquant’anni | truffa allo stato da oltre un milione di euro

L'indagine della guardia di Finanza: l'uomo si dedicava al giardinaggio e faceva la spesa da solo. Ha percepito per oltre mezzo secolo indennità e sussidi destinati ai non vedenti.

Falso cieco per cinquant'anni percepisce un milione di euro in sussidi. Filmato mentre fa acquisti e giardinaggio: settantenne a processo - Per l'Inps e l'Inail era totalmente cieco dal 1972 e come tale negli ultimi 53 anni ha percepito un'indennità di accompagnamento e sussidi vari per un milione di ...

Castellammare, si finge cieco per 20 anni: arrestato insieme alla moglie. Indennità per 150mila euro - Si finge cieco per 20 anni, poi presenta documentazione falsa per farsi confermare lo status di invalido totale: arrestato insieme alla moglie.