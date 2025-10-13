Viareggio, 13 ottobre 2025 - Lite in strada a Viareggio, 40enne portato in codice giallo in ospedale dopo essere stato colpito con un mattone alla testa. È accaduto ieri intorno alle 22 in piazza D'Azeglio, a pochi metri dal lungomare. Sul posto intervenuti i carabinieri con i sanitari che hanno anche sedato il presunto aggressore: l'uomo, un trentenne, sarebbe in forte stato di agitazione. La lite, secondo quanto ricostruito, ha coinvolto due cittadini nordafricani. Il trentenne è stato sedato dopo essere stato bloccato dai carabinieri e poi è stato a sua volta portato in ospedale. Sono in corso le indagini per chiarire i motivi che hanno portato alla lite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, colpito alla testa con un mattone in testa dopo una lite