Viaggi della Memoria Rimini ribatte alla ministra Altro che incentivare l' antifascismo si studia la storia
“Le recenti dichiarazioni della ministra Roccella, che ha definito "gite" i viaggi di istruzione ad Auschwitz accusandoli di essere strumenti per "incentivare l'antifascismo", meritano una risposta ferma e chiara da parte della nostra Amministrazione comunale". La posizione del Comune di Rimini è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: viaggi - memoria
Premio Regione Lombardia “Viaggi della Memoria per la Scuola”: candidature entro il 27 gennaio
Il ministro Roccella critica i viaggi della memoria, scoppia la polemica. Segre: “La verità storica fa male a chi ha scheletri nell’armadio”. La controreplica: “Parole strumentalizzate”
Scontro tra Roccella e Segre sui viaggi scolastici ad Auschwitz e la Memoria. La ministra:...
Sono stato ad Auschwitz, non in “gita”. Le parole della ministra Roccella sono inaccettabili e offendono la memoria delle vittime dell’Olocausto. Definire i viaggi della memoria come un modo per “associare l’antisemitismo solo al fascismo” significa riscrivere la Vai su Facebook
Stentiamo tutti a credere. I viaggi della memoria non sono “gite scolastiche”. E l’antisemitismo riguarda anche il nostro tempo, non solo “un tempo” collocato nella storia. Non si tratta di strumentalizzare le parole del Ministro Roccella, ma di capire quanto siano - X Vai su X
Rimini alla ministra Roccella: “Dal 1964 siamo il primo Comune ad avere promosso viaggi di istruzione negli ex campi di concentramento” - Dopo le parole della ministra delle pari opportunità Eugenia Maria Roccella sui viaggi di istruzione nei campi di concentramento, in una nota il ... Lo riporta corriereromagna.it
Memoria, la ministra e le 'gite'. Il Comune risponde con un impegno più forte - L'Amministrazione Comunale di Rimini, pioniera in Italia nell'organizzazione dei viaggi di istruzione nei luoghi della Memoria della Shoa, interviene dopo le dichiarazioni della Ministra per le Pari O ... Come scrive msn.com