Viaggi della Memoria Rimini ribatte alla ministra Altro che incentivare l' antifascismo si studia la storia

Riminitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le recenti dichiarazioni della ministra Roccella, che ha definito "gite" i viaggi di istruzione ad Auschwitz accusandoli di essere strumenti per "incentivare l'antifascismo", meritano una risposta ferma e chiara da parte della nostra Amministrazione comunale". La posizione del Comune di Rimini è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggi - memoria

Premio Regione Lombardia “Viaggi della Memoria per la Scuola”: candidature entro il 27 gennaio

Il ministro Roccella critica i viaggi della memoria, scoppia la polemica. Segre: “La verità storica fa male a chi ha scheletri nell’armadio”. La controreplica: “Parole strumentalizzate”

Scontro tra Roccella e Segre sui viaggi scolastici ad Auschwitz e la Memoria. La ministra:...

viaggi memoria rimini ribatteRimini alla ministra Roccella: “Dal 1964 siamo il primo Comune ad avere promosso viaggi di istruzione negli ex campi di concentramento” - Dopo le parole della ministra delle pari opportunità Eugenia Maria Roccella sui viaggi di istruzione nei campi di concentramento, in una nota il ... Lo riporta corriereromagna.it

viaggi memoria rimini ribatteMemoria, la ministra e le 'gite'. Il Comune risponde con un impegno più forte - L'Amministrazione Comunale di Rimini, pioniera in Italia nell'organizzazione dei viaggi di istruzione nei luoghi della Memoria della Shoa, interviene dopo le dichiarazioni della Ministra per le Pari O ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Viaggi Memoria Rimini Ribatte