Viadotto Gatto ma non solo | a breve riparte il cantiere di Porta Ovest

Anteprima24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti L’annuncio del finanziamento ricevuto dal Comune di Salerno per il viadotto Gatto non è l’unica buona notizia che riguarda la viabilità destinata a gestire la circolazione da e per il porto commerciale di Salerno. È infatti, imminente, la ripresa dei lavori anche nel cantiere di Porta Ovest, bloccato dopo lo stop di quattro mesi, grazie alla firma alla perizia di variante che consente di ultimare il doppio sistema di gallerie. Intanto le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del settore trasporti hanato con soddisfazione lo stanziamento di 6 milioni di euro da parte della regione Campania per interventi strategici sulla viabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

viadotto gatto ma non solo a breve riparte il cantiere di porta ovest

© Anteprima24.it - Viadotto Gatto, ma non solo: a breve riparte il cantiere di Porta Ovest

In questa notizia si parla di: viadotto - gatto

Caos traffico sul viadotto Gatto, sindacati chiedono soluzioni urgenti

Viadotto Gatto, i sindacati chiedono un tavolo urgente su viabilità e trasporto pubblico

Incidente sul Viadotto Gatto: un ferito, traffico in tilt

Cerca Video su questo argomento: Viadotto Gatto Breve Riparte