Viadotto Gatto ma non solo | a breve riparte il cantiere di Porta Ovest

Tempo di lettura: 2 minuti L'annuncio del finanziamento ricevuto dal Comune di Salerno per il viadotto Gatto non è l'unica buona notizia che riguarda la viabilità destinata a gestire la circolazione da e per il porto commerciale di Salerno. È infatti, imminente, la ripresa dei lavori anche nel cantiere di Porta Ovest, bloccato dopo lo stop di quattro mesi, grazie alla firma alla perizia di variante che consente di ultimare il doppio sistema di gallerie. Intanto le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del settore trasporti hanato con soddisfazione lo stanziamento di 6 milioni di euro da parte della regione Campania per interventi strategici sulla viabilità.

