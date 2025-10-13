Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna in carreggiata interna si rallenta tra calce e Salaria è più avanti tra le uscite nomentane Prenestina sul tratto Urbano un incidente rallenta il traffico tra la tangenziale e via Fiorentini direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Flaminia sempre per incidente traffico rallentato Concorde altezza a Prima Porta direzione Castelnuovo di Porto in via Cassia si rallenta per l'intenso traffico Grande Raccordo di via Trionfale direzione La Storta mentre via Aurelia rallentamenti tra Torre in pietra-palidoro direzione Civitavecchia in via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via Laurentina si sta in coda tra il grande raccordo e via di Vallerano direzione Trigoria dal laccio laterale in rubrica è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 19:40