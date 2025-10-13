Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna ti rallenta tra Cassia e se l'aria è più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sulla a91 Roma Fiumicino traffico rallentato tra Colombo Magliana direzione Fiumicino sul tratto Urbano rallentamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra la Togliatti e il grande raccordo anulare a percorrendo via Flaminia incidente traffico rallentato Concordia altezza Prima Porta direzione Castelnuovo di Porto in Nomentana rallentamenti a Tor Lupara tra via Valle dei Corsi e la Nomentana bis nei due sensi di marcia mentre in via Tiburtina si rallenta Setteville Tivoli Terme direzione Tivoli in via Laurentina code tra il grande raccordo e via di Vallerano direzione Trigoria per arrivarci ad Astral infomobilità il tutto al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 19:10