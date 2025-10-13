Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra il Cassia bis e se l'aria è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sulla a91 Roma Fiumicino traffico rallentato tra Colombo Magliana direzione Fiumicino sul tratto Urbano traffico rallentato altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si allenta tra via Fiorentini e il grande raccordo anulare percorrendo la puntina un incidente rallenta il traffico tra Spinaceto di grande raccordo direzione Eur via Laurentina si sta in coda tra il grande raccordo ebbe di Vallerano direzione Trigoria mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia da cardiologica ed astrale in mobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

