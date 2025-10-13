Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare quella tratti per traffico in Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria e più avanti tra le uscita Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale mentre in senso contrario si rallenta trovato gli atti e il grande raccordo anulare in via Salaria si lamenta altezza Monterotondo Scalo nelle due direzioni Mentre a me Nomentana rallentamenti a Tor Lupara tra via Valle dei Corsi e la vista nei due sensi di marcia in via Tiburtina si rallenta tra Setteville Tivoli Terme direzione Tivoli mentre in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità di via di Vermicino via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia veloce l'astrale immobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 17:25