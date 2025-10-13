Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda per traffico intenso da Roma Fiumicino ai Romani in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria è più avanti tra le uscita Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione mentre in senso contrario si rallenta tra la Togliatti e del grande raccordo anulare percorrendo via Cassia un incidente dell'era lunghe code per grande raccordo e la strada provinciale Braccianese Claudia nei due sensi di marcia via Salaria a rallentamenti altezza Monterotondo Scalo nelle due direzioni mentre in via Tiburtina si rallenta tra sette ville e Tivoli Terme direzione Tivoli in via Prenestina code dal Grande Raccordo e via di Torrenova dire Ponte di Nona mentre in via Casilina si rallenta tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con i libri questioni alla viabilità locale di via di Vermicino stadio Lazio Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 16:25