Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma Firenze per incidente lunghe code tra Ponzano Romano e Magliano Sabina direzione Firenze sul grande raccordo anulare a rallentamenti e code tra Laurentina e da piangere Giada esterna mentre in carreggiata interna si lamenta tra le uscite che sia sul tratto Urbano rallentamenti tra la Togliatti allo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la strada regionale Nettunense un cantiere attivo rallenta il traffico a Pavona tra via Boville e Davide direzione Pontina prima di andare a Pavona si rallenta sulla principale via del mare tra via Nettunense e via Torino nei due sensi di marcia sulla Statale Appia un cantiere attivo rallenta il traffico a Castel Gandolfo in prossimità dell'incrocio con via di Castel Gandolfo nelle due direzioni mentre in via Casilina traffico rallentato a Borghesiana altezza via di Vermicino direzione finocchio radio roccia El Astral infomobilità e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 15:25