Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sull' autostrada A1 Roma Firenze traffico intenso ancora con coda e smaltimento a causa di un incidente ormai rimosso in direzione della capitale al momento si circola solo su una corsia di marcia altezza Anagni Si raccomanda la massima attenzione al personale su strada per ripristino incidente proseguendo verso Firenze un altro incidente crea code tra le uscite Ponzano Romano e Magliano Sabina su raccordo anulare situazione normalizzata non c'è nessuna criticità da segnalare nelle due carreggiate come sulle consolari in entrata verso il centro abbiamo al momento solo dei rallentamenti a Pavona sulla via Nettunense con traffico nelle due direzioni sulla via ha sempre nelle due direzioni Ma qui per lavori altezza via mole di Castel Gandolfo è tutto Grazie per l'attenzione De Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità più tardi un servizio Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 13:25