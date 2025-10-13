Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sull' autostrada Roma Napoli traffico intenso tra le uscite Ferentino e Colleferro a causa di un precedente incidente oramai rimorso al momento traffico sbloccato in direzione della capitale si circola solo su una corsia di marcia mentre verso Napoli lunghe code Si raccomanda la massima attenzione al personale su strada per ripristino incidente andiamo sul grande raccordo anulare situazione normalizzata rimosso l'incidente in carreggiata esterna altezza Selva Candida al momento si segnalano solo rallentamenti nelle due carreggiate altezza galleria Appia in entrata code verso il centro sulla Salaria e Flaminia tutto a partire dal raccordo poi tratto Urbano della Roma Teramo cosa a partire da Portonaccio verso la tangenziale a causa di un veicolo fermo in avaria è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 10:25