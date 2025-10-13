Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna lunghi incolonnamenti a causa di un incidente tra l'uscita e Cassia bis e Selva Candida mentre sono per traffico intenso i rallentamenti in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia e l'hanno menta nel Lazio con la Roma Teramo disagi in entrata con code verso il centro sulla Salaria Flaminia e sul tratto Urbano della Roma Teramo e sul viadotto della Magliana tutta partire dal raccordo a sud della capitale rimosso l'incidente sulla statale Pontina ma permangono lunghi rallentamenti da Pomezia fino a Castel di Decima in direzione del raccordo Infine per ripristino urgente della pavimentazione lunghe code ancora sull'autostrada A1 Roma Napoli al momento sono 8 km di coda stimate in aumento tra l'uscita Anagni e Valmontone in direzione della capitale si consiglia percorso alternativo tramite la Casilina o scendo ad Anagni in autostrada al casello di Valmontone bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco ce lo fa la sala al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

