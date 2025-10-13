Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito raccordo anulare per incidente in carreggiata esterna ci sono lunghe code all'altezza dello svincolo Aurelio mentre sono per traffico intenso i rallentamenti in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia disagio in entrata con code verso il centro sulla Salaria Flaminia sul tratto Urbano della Roma Teramo tutto a partire dal raccordo situazione analoga sul tratto extraurbano della Flaminia da Malborghetto Cassia bis da quello mentre a sud della capitale si rallenta sulla via Pontina da Pomezia fino a Castel di Decima Infine per ripristino urgente della pavimentazione ci sono lunghe code sull'autostrada A1 Roma Napoli tra l'uscita Anagni Valmontone in direzione della capitale è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
