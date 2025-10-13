Via Caterina Ricci Gramitto | conclusi i lavori di messa in sicurezza con i fondi del Pnrr
Si è concluso l’intervento di messa in sicurezza e ripristino di via Caterina Ricci Gramitto, nel quartiere di Fontanelle, un’opera attesa da anni dai residenti e realizzata con fondi del Pnrr. Il progetto, dal valore complessivo di 1,7 milioni di euro, è stato finanziato dal governo regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
La RSA Pio Istituto Santa Caterina de’ Ricci di Prato, ricerca figura di Infermiere, full-time, 38 ore settimanali a tempo indeterminato. Inviare curriculum a: [email protected] Oppure telefonare allo 0574/699200 e chiedere di parlare con l'ufficio del person - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Prato, al via domani il triduo per la festa di Santa Caterina de’ Ricci, domenica la memoria liturgica - Le monache domenicane del monastero di San Vincenzo Ferreri si apprestano a vivere la festa di Santa Caterina de’ Ricci. Si legge su agensir.it