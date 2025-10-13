Via Caterina Ricci Gramitto | conclusi i lavori di messa in sicurezza con i fondi del Pnrr

Agrigentonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso l’intervento di messa in sicurezza e ripristino di via Caterina Ricci Gramitto, nel quartiere di Fontanelle, un’opera attesa da anni dai residenti e realizzata con fondi del Pnrr. Il progetto, dal valore complessivo di 1,7 milioni di euro, è stato finanziato dal governo regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

