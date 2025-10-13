Via alle visite a domicilio per le neo mamme nei primi sessanta giorni dal parto
Un’équipe multidisciplinare dell’Asp di Catania composta da ostetriche, assistenti sociali, psicologi e ginecologi entra nelle case delle neo-mamme per offrire gratuitamente sostegno e assistenza nei primi giorni di vita del bambino. Si chiama “Home Visiting” il nuovo progetto dell’Asp di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
