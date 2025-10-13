Vi spiego come un bar tabacchi anni Ottanta è diventato il migliore del mondo Intervista al bartender Lorenzo Antinori
Intervista al bar romano che ha vinto la 50 Best Bars con il Bar Leone, tra drink semplici ma eccellenti e le foto di Pruzzo e Mazzone. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: spiego - tabacchi
Il bar ’La Pergola’ cambia. Addio della famiglia Loreti dopo oltre 60 anni di storia - Dopo più di 60 anni di onorato servizio, e due generazioni della famiglia Loreti al lavoro dietro al bancone, i fratelli ... Da ilrestodelcarlino.it