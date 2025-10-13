Intervista al bar romano che ha vinto la 50 Best Bars con il Bar Leone, tra drink semplici ma eccellenti e le foto di Pruzzo e Mazzone. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - “Vi spiego come un bar tabacchi anni Ottanta è diventato il migliore del mondo”. Intervista al bartender Lorenzo Antinori