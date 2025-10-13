Vi porto nella Genova del 2080 | tracollo della popolazione e clima ' balcanico'

Terza puntata del filone Dossier di GenovaToday nato per analizzare nel dettaglio la Liguria, con un occhio di riguardo alla città di Genova, dal punto di vista demografico. Nel primo articolo (a questo link) abbiamo creato la mappa dello spopolamento, analizzando i dati a disposizione a livello. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: porto - genova

Genova, rissa a Punta Vagno: un ferito. In azione polizia e capitaneria di porto

Schiacciato da un’elica nel porto di Genova, cinque indagati per la morte di Lorenzo Bertanelli

Fabrizio Ferrari, nuovo presidente di Confindustria Genova: “Porto e imprese, serve un patto per rendere la città più attrattiva”

Porto di Genova - facebook.com Vai su Facebook

Porto di Genova, il nuovo piano ferma i tombamenti, avanti solo la Concenter - X Vai su X

Vi porto nella Genova del 2080: tracollo della popolazione e clima 'balcanico' - Cambiamento climatico e calo demografico, abbiamo analizzato i dati disponibili e le proiezioni al 2050 e al 2080, ecco come cambieranno Genova e la Liguria nei prossimi 25 e 55 anni ... Si legge su genovatoday.it