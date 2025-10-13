Vertice in Egitto Trump elogia Meloni | Bellissima donna negli Usa non posso dirlo

Periodicodaily.com | 13 ott 2025

(Adnkronos) – "Giovane e bellissima", con queste parole Donald Trump parla di Giorgia Meloni a margine del summit sulla pace in Medio Oriente. "Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo – negli Stati Uniti, di solito, è la fine della carriera se lo fai – ma correrò il rischio: è una donna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

