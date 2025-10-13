Vertice in Egitto firmato l' accordo di pace per Gaza | Video

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato per primo l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è stata la volta del presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, del presidente turco Erdogan e del premier del Qatar, tutti Paesi mediatori dell'accordo. Davanti al tavolo della firma, la scritta "Peace 2025". Dietro ai quattro capi di Stato, i leader presenti al vertice hanno accolto la firma con un lungo applauso. "E' un giorno incredibile per il Medio Oriente, ci sono voluti tre mila anni per arrivare fin qui" ha concluso Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

