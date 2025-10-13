Vertice in Egitto firmato l' accordo di pace per Gaza | Hamas restituisce i primi corpi degli ostaggi | Trump alla Knesset | Non finisce solo la guerra finisce l' era del terrore

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesi: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. Il presidente Usa: "È già cominciata la fase 2 dell'accordo per Gaza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

vertice in egitto firmato l accordo di pace per gaza hamas restituisce i primi corpi degli ostaggi trump alla knesset non finisce solo la guerra finisce l era del terrore

© Tgcom24.mediaset.it - Vertice in Egitto, firmato l'accordo di pace per Gaza | Hamas restituisce i primi corpi degli ostaggi | Trump alla Knesset: "Non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore"

In questa notizia si parla di: vertice - egitto

Gaza, il vertice sul futuro della Striscia si terrà in Egitto: Hamas pronto ai negoziati per la pace

Piano di pace per Gaza, la svolta è reale: Netanyahu ferma l’offensiva nella Striscia, domani il primo vertice in Egitto

Gaza, al via il vertice di pace in Egitto. Trump minaccia Hamas e avverte Netanyahu : “Basta attacchi”

vertice egitto firmato accordoTrump firma l'accordo di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Secondo ansa.it

vertice egitto firmato accordoTrump in Israele lunedì incontrerà gli ostaggi. E Meloni al vertice in Egitto con i leader europei - Il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi, nell'ambito dell'accordo di pace firmato oggi a Sharm El Sheikh, in Egitto, dovrebbe ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Vertice Egitto Firmato Accordo