Vertice in Egitto firmato l' accordo di pace per Gaza | Hamas restituisce i primi corpi degli ostaggi | Trump alla Knesset | Non finisce solo la guerra finisce l' era del terrore
Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesi: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. Il presidente Usa: "È già cominciata la fase 2 dell'accordo per Gaza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: vertice - egitto
Gaza, il vertice sul futuro della Striscia si terrà in Egitto: Hamas pronto ai negoziati per la pace
Piano di pace per Gaza, la svolta è reale: Netanyahu ferma l’offensiva nella Striscia, domani il primo vertice in Egitto
Gaza, al via il vertice di pace in Egitto. Trump minaccia Hamas e avverte Netanyahu : “Basta attacchi”
Ecco svelato il giallo della rinuncia di #Netanyahu a partecipare al vertice in #Egitto. Alcuni paesi arabi hanno minacciato un boicottaggio facendo pressione sulla #Turchia affinché si unisse al boicottaggio rinunciando a partecipare al vertice. Dopo che si è dif - X Vai su X
Vertice di pace in Egitto, la lista dei leader mondiali presenti. C'è Meloni che twitta: "giornata storica" - facebook.com Vai su Facebook
Trump firma l'accordo di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Secondo ansa.it
Trump in Israele lunedì incontrerà gli ostaggi. E Meloni al vertice in Egitto con i leader europei - Il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi, nell'ambito dell'accordo di pace firmato oggi a Sharm El Sheikh, in Egitto, dovrebbe ... Da iltempo.it