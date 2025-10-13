Vertice di pace Sharm el Sheik l' arrivo del presidente egiziano Al Sisi e di Tony Blair

(LaPresse) I presidenti e i funzionari di oltre 20 paesi arrivano a Sharm El-Sheikh, in Egitto, per partecipare al vertice di pace su Gaza. Nelle immagini l’arrivo del padrone di casa, il presidente egiziano Al-Sisi e dell’ex premier britannico Tony Blair, che secondo Donald Trump potrebbe supervisionare l’amministrazione e la ricostruzione della Striscia di Gaza dopo il conflitto. A guidare il summit saranno il capo di Stato egiziano e il presidente americano Trump. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche le delegazioni degli Stati del Golfo sono arrivate nella città turistica sul Mar Rosso, tra cui il ministro degli Esteri dell’Oman Badr bin Hamad al Bousaidi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vertice di pace Sharm el Sheik, l'arrivo del presidente egiziano Al Sisi e di Tony Blair

In questa notizia si parla di: vertice - pace

Dopo il vertice in Alaska la pace in Ucraina è più vicina?

Zelensky: «Pronto a bilaterale di pace con Putin». Vertice possibile entro fine mese, ma Macron è freddo. I paletti di Mosca

Putin-Witkoff, vertice blindato a Mosca: ultime carte per la pace

#TG2000 - Oggi vertice per la #pace in #Egitto. Attese e speranze #13ottobre #Gaza #Hamas #Trump #Israele #Knesset #ostaggi #MedioOriente #Israele #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

#Speciale del #GR1 sull'accordo di pace per il #MedioOriente ed il vertice a Sharm el-Sheikh. In studio Fabrizio Noli: collegamenti con i nostri inviati, ospiti, interviste, aggiornamenti. Dalle 13.30 alle 15. Ascolta su www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com Vai su Facebook

Al vertice a Sharm ci saranno anche Netanyahu e Abbas, "per consolidare l'accordo" - L'annuncio della presidenza egiziana, che amplia la partecipazione al summit presieduto da Trump e al Sisi con leader europei e arabi che discuterà ... Da huffingtonpost.it

I leader del mondo in Egitto per la firma sulla pace in Medio Oriente. Ma Trump è ancora in Israele: «Tra un po’ se ne vanno tutti…» - Il prolungamento degli impegni a Gerusalemme fa slittare il summit per la pace voluto dallo stesso leader Usa. Lo riporta msn.com