Vertice di pace a Sharm el-Sheikh per Gaza | oltre venti leader mondiali riuniti per la stabilità della Striscia Ecco chi parteciperà e di cosa si occuperà il summit

Vertice di pace a Sharm el-Sheikh per Gaza: verso un fragile accordo tra speranze e incertezze. Oltre venti leader mondiali riuniti in Egitto per discutere la stabilizzazione della Striscia di Gaza, tra il rilascio degli ostaggi, il piano di Donald Trump e il ruolo ancora incerto di Hamas. Il vertice di pace di Sharm el-Sheikh per Gaza segna una nuova tappa nei negoziati internazionali per la fine del conflitto nella Striscia. Oltre venti leader di tutto il mondo, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il premier pakistano Shehbaz Sharif, si sono riuniti in Egitto per definire la seconda fase del piano di pace promosso dal presidente statunitense Donald Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

