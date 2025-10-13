Vertice di pace a Sharm el-Sheikh per Gaza | oltre venti leader mondiali riuniti per la stabilità della Striscia Ecco chi parteciperà e di cosa si occuperà il summit

Lanotiziagiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vertice di pace a Sharm el-Sheikh per Gaza: verso un fragile accordo tra speranze e incertezze. Oltre venti leader mondiali riuniti in Egitto per discutere la stabilizzazione della Striscia di Gaza, tra il rilascio degli ostaggi, il piano di Donald Trump e il ruolo ancora incerto di Hamas. Il vertice di pace di Sharm el-Sheikh per Gaza segna una nuova tappa nei negoziati internazionali per la fine del conflitto nella Striscia. Oltre venti leader di tutto il mondo, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il premier pakistano Shehbaz Sharif, si sono riuniti in Egitto per definire la seconda fase del piano di pace promosso dal presidente statunitense Donald Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

vertice di pace a sharm el sheikh per gaza oltre venti leader mondiali riuniti per la stabilit224 della striscia ecco chi parteciper224 e di cosa si occuper224 il summit

© Lanotiziagiornale.it - Vertice di pace a Sharm el-Sheikh per Gaza: oltre venti leader mondiali riuniti per la stabilità della Striscia. Ecco chi parteciperà e di cosa si occuperà il summit

In questa notizia si parla di: vertice - pace

Dopo il vertice in Alaska la pace in Ucraina è più vicina?

Zelensky: «Pronto a bilaterale di pace con Putin». Vertice possibile entro fine mese, ma Macron è freddo. I paletti di Mosca  

Putin-Witkoff, vertice blindato a Mosca: ultime carte per la pace

vertice pace sharm elA Sharm il vertice di pace con la firma dell’accordo tra Israele e Hamas - Il mondo guarda con speranza all'evoluzione del piano di pace promosso da Donald Trump per la striscia di Gaza e al rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Lo riporta msn.com

vertice pace sharm elOggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi - L'obiettivo: garantire legittimazione internazionale all'accordo di pace ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Vertice Pace Sharm El