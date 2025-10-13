Vertice a Sharm Trump copre Meloni durante i ringraziamenti ai leader E poi le dice | Non ti offendi se ti dico che sei bella?
“È una bellissima giovane donna “. Così Donald Trump si è rivolto alla premier Giorgia Meloni, nei ringraziamenti ai leader internazionali presenti a Sharm el Sheikh. “Se lo dici negli Stati Uniti è la fine della tua carriera politica, perché non sei autorizzato a dire che una donna è bella”, ha proseguito il presidente Usa. Poi, rivolgendosi direttamente alla premier, “ non ti offendi se ti dico che sei bella vero? “. Meloni è “molto rispettata” ed è una “politica di grande successo”, ha aggiunto Trump. I gran parte delle riprese della Casa Bianca la figura di Trump ha coperto quella di Meloni che si trovava dietro di lui L'articolo Vertice a Sharm, Trump copre Meloni durante i ringraziamenti ai leader. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gaza, tregua alla firma a Sharm e vertice con Trump
Gaza, vertice a Sharm el Sheikh: Costa rappresenterà l’Ue. Israele: “Dopo il ritorno degli ostaggi distruggeremo i tunnel di Hamas”
I preparativi a Sharm-el-Sheikh per il vertice su Gaza presieduto da Donald Trump
Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori d - facebook.com Vai su Facebook
Foto di gruppo per gli oltre venti leader internazionali riuniti a Sharm el-Sheikh per il vertice sulla pace in Medio Oriente. La premier Giorgia Meloni, unica donna tra i leader presenti, posa defilata vicino al premier greco Kyriakos Mitsotakis. - X Vai su X
Vertice Sharm, Trump a Meloni: "Lei è bellissima, non se la prende se lo dico vero?" - negli Stati Uniti, di solito, è la fine della carriera se lo fai - Da repubblica.it
A Sharm la firma della pace, Trump: "Abbiamo cambiato la storia". Rilasciati ostaggi e detenuti - Il presidente Usa in Egitto accoglie i leader da padrone di casa. Scrive msn.com