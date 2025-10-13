Vertice a Sharm Trump copre Meloni durante i ringraziamenti ai leader E poi le dice | Non ti offendi se ti dico che sei bella?

“È una bellissima giovane donna “. Così Donald Trump si è rivolto alla premier Giorgia Meloni, nei ringraziamenti ai leader internazionali presenti a Sharm el Sheikh. “Se lo dici negli Stati Uniti è la fine della tua carriera politica, perché non sei autorizzato a dire che una donna è bella”, ha proseguito il presidente Usa. Poi, rivolgendosi direttamente alla premier, “ non ti offendi se ti dico che sei bella vero? “. Meloni è “molto rispettata” ed è una “politica di grande successo”, ha aggiunto Trump. I gran parte delle riprese della Casa Bianca la figura di Trump ha coperto quella di Meloni che si trovava dietro di lui L'articolo Vertice a Sharm, Trump copre Meloni durante i ringraziamenti ai leader. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

