Verso una mobilità turistica sostenibile | tre giorni di webinar gratuiti per l’Area urbana funzionale di Vasto

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli incontri del ciclo “Verso una Roadmap condivisa di sviluppo dell’offerta outdoor locale”, organizzato dall’Auf – Area urbana funzionale di Vasto. Un percorso di confronto sul tema della mobilità turistica lenta e della rigenerazione urbana connessa, che punta a costruire strategie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

