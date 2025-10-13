Verso Pisa-Verona | apre la prevendita dei biglietti per l' Arena Garibaldi
Archiviata la sosta per le nazionali, il Pisa torna ad aumentare i giri del motore. I nerazzurri si stanno allenando sui campi di San Piero a Grado per preparare l'importante sfida di sabato 18 ottobre: all'Arena Garibaldi arriverà l'Hellas Verona, per una gara che mette in palio punti molto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: verso - pisa
Daspo in arrivo: Pisa-Fiorentina, tra tafferugli e lancio di oggetti verso il settore ospiti
Pisa, tornano le corse notturne verso il litorale
Pisa in marcia verso la Germania: due test d’élite per i neroazzurri
In #FiPiLi rallentamenti tra Navacchio e Pisa nord-est verso Pisa #viabiliTOS - X Vai su X
Finissage “UNFRAMED – Verso una nuova realtà” Domenica 12 ottobre 2025 | 18:00 – 21:00 Bastione del Parlascio, Pisa Dal digitale alla dimensione condivisa: la mostra UNFRAMED, prodotta da EstOvestEst-APS e curata da Claudio Francesconi co Vai su Facebook