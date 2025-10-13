Verso Pisa-Verona | apre la prevendita dei biglietti per l' Arena Garibaldi

Pisatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la sosta per le nazionali, il Pisa torna ad aumentare i giri del motore. I nerazzurri si stanno allenando sui campi di San Piero a Grado per preparare l'importante sfida di sabato 18 ottobre: all'Arena Garibaldi arriverà l'Hellas Verona, per una gara che mette in palio punti molto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

