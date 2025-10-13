Verona bestiale | visita guidata per adulti e famiglie
Che sorpresa! Verona offre l’opportunità di vedere tanti animali che ci osservano, seppur silenziosi, da facciate, statue, monumenti. Alcuni sono di pietra, alcuni di bronzo e altri simuovono.Ci fermeremo davanti a queste “bestie e bestiole”, camminando da Porta Borsari verso Piazza delle Erbe. 🔗 Leggi su Veronasera.it
