Verga e il suo esordio al Milan | Maldini si ruppe un’arcata sopracciliare così entrai io

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Milan, Rufo Emiliano Verga, ha rilasciato ai microfoni della Gazzetta dello Sport una lunga intervista: le parole sull'esordio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

verga e il suo esordio al milan maldini si ruppe un8217arcata sopracciliare cos236 entrai io

© Pianetamilan.it - Verga e il suo esordio al Milan: “Maldini si ruppe un’arcata sopracciliare, così entrai io”

In questa notizia si parla di: verga - esordio

verga suo esordio milanVerga: "Franco Baresi è stato il più forte difensore centrale della storia del calcio, Paolo Maldini il più grande terzino" - Rufo Emiliano Verga, ex giocatore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sono un cuore rossonero, il Milan rimane una cosa importantissima della mia vita. Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Verga Suo Esordio Milan