Venturina la lite degenera e gli automobilisti si affrontano in mezzo alla strada | in due finiscono all' ospedale
Un'accesa lite tra automobilisti è degenerata tanto tra richiedere l'intervento prima dei carabinieri e poi del personale del 118. Secondo quanto ricostruito, gli uomini, di origine dell'est Europa e di età compresa tra 37 e 46 anni, si sarebbero affrontati in mezzo alla strada per questioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: venturina - lite
++ 61enne accoltella 17enne per una lite stradale ++ A Nichelino due automobilisti hanno litigato per un mancato rispetto del semaforo rosso. Un 61enne, domenica scorsa, ha accoltellato all’addome un 17enne, portato in gravi condizioni alle Molinette dai fa Vai su Facebook
Torino, la lite tra automobilisti per un semaforo finisce a coltellate: 61enne arrestato a Nichelino - Ci sarebbe il mancato rispetto di un semaforo rosso dietro a un litigio tra automobilist i degenerato in coltellate a Nichelino. Scrive torino.corriere.it
Nichelino, lite per un semaforo degenera in accoltellamento - Un semaforo rosso non rispettato è bastato a trasformare una banale lite tra automobilisti in una violenta aggressione a coltellate. Segnala giornalelavoce.it