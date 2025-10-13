Venturina la lite degenera e gli automobilisti si affrontano in mezzo alla strada | in due finiscono all' ospedale

Livornotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'accesa lite tra automobilisti è degenerata tanto tra richiedere l'intervento prima dei carabinieri e poi del personale del 118. Secondo quanto ricostruito, gli uomini, di origine dell'est Europa e di età compresa tra 37 e 46 anni, si sarebbero affrontati in mezzo alla strada per questioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

