Ventenne accoltellato a San Giovanni Rotondo | tracce di sangue portano al colpevole ma la vittima nega di conoscerlo

Foggiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 10 ottobre, la Polizia Locale di San Giovanni Rotondo ha arrestato un ventenne di origine tunisina, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.L’operazione è partita a seguito di una segnalazione arrivata alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ventenne - accoltellato

Ventenne accoltellato in un bar, quindi la rapina in quattro contro uno… Bottino ingente. Le indagini dei carabinieri ad Aprilia

Ventenne accoltellato in pieno giorno: si cercano gli aggressori

Notte di sangue nel centro di Terni, ventenne accoltellato: è caccia all’aggressore

Sesto San Giovanni, accoltellato trenta volte e bruciato in casa per un video hot - turco trovato senza vita in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, lo scorso 23 luglio, sarebbe stato ucciso per un video a luci rosse con una ... Da iltempo.it

Accoltellato al torace un 35enne a San Giovanni, indagini sul responsabile - Un uomo di 35 anni, di nazionalità egiziana, è stato accoltellato al torace nel quartiere San Giovanni a Roma. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ventenne Accoltellato San Giovanni