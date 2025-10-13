Vent' anni senza Francesco Fortugno il programma della giornata commemorativa
Si svolgerà il prossimo giovedì 16 ottobre a Locri la giornata commemorativa dedicata al ricordo di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, assassinato 20 anni fa dalla 'ndrangheta.Il programma della giornata prevede un momento di raccoglimento alla presenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: vent - anni
Vent’anni dal viaggio del Toti: il sottomarino riapre alle visite
Terribile incidente a Cirimido: soccorsi 5 ragazzi di vent'anni
Sognando il posto fisso al Comune di Rho. Il più giovane degli assunti? Ha vent’anni. E in municipio i dipendenti salgono a quota 270
Eccoci qua. Venti anni di crescita zero del PIL pro capite. https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-worldbank?tab=line&country=ITA~POL&mapSelect=ITA~POL… - X Vai su X
Alle volte ci soffermiamo a pensare quanto sia assurdo che dentro un cellulare oggi possa esserci un intero ufficio. Solo vent’anni fa era impensabile. Pochissimi avevano la visione che un giorno tutto questo sarebbe stato possibile. E allora ci chiediamo: c - facebook.com Vai su Facebook
Venti anni senza Francesco Fortugno: la Calabria ricorda il suo impegno e il suo sacrificio - Francesco Fortugno, medico, politico, vice presidente del Consiglio regionale, fu assassinato in pieno giorno me ... reggiotv.it scrive
A Locri il ricordo di Francesco Fortugno a 20 anni dal suo assassinio - Il 16 ottobre l'incontro pubblico "Vent'anni senza Francesco Fortugno" che vedrà anche la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci ... Come scrive corrieredellacalabria.it