Venezuela chiude l’ambasciata in Norvegia dopo il Nobel all’oppositrice Machado

Caracas parla di "riallocazione strategica delle risorse", ma la decisione arriva a pochi giorni dall’assegnazione del premio alla leader dell’opposizione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

venezuela chiude l8217ambasciata norvegiaIl Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia, dopo il riconoscimento del Nobel per la Pace a María Corina Machado - Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia pochi giorni dopo che il Comitato per i Nobel a Oslo, che assegna il Nobel per la Pace, ha riconosciuto il premio a María Corina Machado, la più im ... Si legge su ilpost.it

venezuela chiude l8217ambasciata norvegiaIl Venezuela chiude l'ambasciata in Norvegia dopo il premio Nobel a Maria Corina Machado - Lo ha annunciato il capo della diplomazia del paese scandinavo aggiungendo che "Oslo desidera mantenere aperto il dialogo con Caracas" ... today.it scrive

