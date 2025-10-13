Venezuela chiude l’ambasciata in Norvegia dopo il Nobel all’oppositrice Machado

Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia, dopo il riconoscimento del Nobel per la Pace a María Corina Machado - Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia pochi giorni dopo che il Comitato per i Nobel a Oslo, che assegna il Nobel per la Pace, ha riconosciuto il premio a María Corina Machado, la più im ... Si legge su ilpost.it

Il Venezuela chiude l'ambasciata in Norvegia dopo il premio Nobel a Maria Corina Machado - Lo ha annunciato il capo della diplomazia del paese scandinavo aggiungendo che "Oslo desidera mantenere aperto il dialogo con Caracas"