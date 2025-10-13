Veneto Zaia avverte | Se sono un problema allora vedrò di diventarlo veramente

Il governatore ha sostenuto di credere che il niet al suo nome e l'inserimento di nomi di FdI nella Giunta sia stata una "pregiudiziale" per avere il candidato. In ogni caso, Zaia ha dichiarato di non credere a ciò che legge sui giornali, ovvero che è tutto un problema leghista "considerato che di veti ce ne sono stati tanti".

