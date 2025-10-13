Venerdì 17 sciopero del comparto igiene ambientale | i servizi garantiti

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’intera giornata di Venerdì 17 Ottobre 2025, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutti i servizi aziendali del comparto igiene ambientale legati alla raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazione, derattizzazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venerd - sciopero

Revocato lo sciopero dei treni di sabato 17 maggio per la messa di intronizzazione di Papa Leone XIV - Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario del 17 maggio, su richiesta della Commissione di garanzia sugli scioperi, è stato spostato al prossimo 23 maggio: la richiesta arriva perché il blocco ... Secondo fanpage.it

Sciopero del 17 maggio, treni regolari con la revoca dello stop - l'eccezionalità dell'evento ci ha convinti a prendere questa decisione, avremmo ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Venerd236 17 Sciopero Comparto