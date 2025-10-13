Velocità in salita a Cividale Degasperi fa come Flash
Quando la vittoria arriva dopo una lotta serrata la soddisfazione è ancora maggiore e se a questo aggiungiamo una tripletta di medaglie d'argento il fine settimana appena trascorso di Diego Degasperi non può che essere inserito tra i ricordi più belli di sempre. Il pilota di Trento, di nuovo al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Coppa faro gara valida per il campionato italiano velocità salita 2025 Ezio Campoli BMW 1600 TI
Cividale-Castelmonte, tempi record per Degasperi e Sonnleitner: grande attesa per la gara di domani - Il percorso parte da Carraria a Cividale e raggiunge Castelmonte nel comune di Prepotto, sviluppandosi su 6,395 km di salita.