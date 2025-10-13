Velasco | Felice di aver visto le azzurre forti dentro Da adesso sarà ancora più dura
Al Festival dello Sport di Trento il ct della Nazionale femminile di volley ha parlato della gestione della vittoria, delle difficoltà affrontate e del futuro: “Bisogna saper giocare anche quando si gioca male. Non siamo invincibili”. L’Olimpiade vinta resta un traguardo storico, ma per Julio Velasco il difficile arriva adesso. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il ct della Nazionale femminile di volley ha ribadito quanto sia complicato confermarsi: “L’obbligo di vincere è la cosa più difficile da gestire per una squadra o per un atleta. Alle ragazze avevo posto come obiettivo quello di essere autonome e autorevoli, e lo hanno dimostrato. 🔗 Leggi su Sportface.it
Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco, coach delle Nazionali Italiane di Volley maschile e femminile, hanno guidato i nostri Azzurri al successo… ma qual è il vero segreto?
