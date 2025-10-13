Ieri è andata ufficialmente in archivio una settimana di grande vela a Cagliari, con il meraviglioso scenario del Golfo degli Angeli che ha ospitato i Campionati Mondiali 2025 di tre classi olimpiche: Nacra 17 misto, doppio maschile 49er e doppio femminile 49erFX. Fortunatamente il programma è stato completato senza lasciare per strada neanche una regata, con gli equipaggi delle varie flotte che hanno fronteggiato tutte le condizioni possibili (dal vento leggero fino ai 20 nodi con onda formata). Il campo di regata sardo si è rivelato piuttosto impegnativo, rendendo questo Mondiale un banco di prova perfetto per valutare le attuali gerarchie internazionali in queste tre classi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei grandi protagonisti ai Mondiali Nacra 17. Promosse anche Germani/Caruso nei 49erFX