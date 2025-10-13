Veicoli in sharing | più richieste meno mezzi e città servite

Nel 2025 i noleggi di auto, moto, bici e monopattini toccano quota 60 milioni, ma al tempo stesso calano i veicoli, gli operatori e le città servite, soprattutto nelle regioni centro meridionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Veicoli in sharing: più richieste, meno mezzi e città servite

veicoli - sharing

La mobilità condivisa festeggia un decennio di presenza in Italia fra luci e ombre: cresce la domanda, in particolare della sharing e-mobility, ma l'offerta si contrae. E sono sempre meni i veicoli, i servizi, gli operatori. La sharing e-mobility, insomma, è ormai un'

Nel 2024 la sharing mobility in Italia ha superato i 50 milioni di noleggi, con una flotta per il 95% a zero emissioni. Ma mentre cresce la domanda, calano servizi, veicoli e operatori

Mobilità in sharing al palo più richieste e meno mezzi. Dal 2025 è allarme rincari - Auto, motorini, monopattini e bici in condivisione, per lo più elettrici, erano dovunque e dovunque venivano lasciati.

