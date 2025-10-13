Veicoli in sharing | più richieste meno mezzi e città servite

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 i noleggi di auto, moto, bici e monopattini toccano quota 60 milioni, ma al tempo stesso calano i veicoli, gli operatori e le città servite, soprattutto nelle regioni centro meridionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

