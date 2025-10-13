Vaticano verso processo Rupnik Nominati cinque giudici

Sono stati nominati i cinque giudici del Tribunale vaticano chiamati a giudicare l’ex gesuita Marko Rupnik, accusato di abusi nei confronti di alcune religiose. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, verso processo Rupnik. Nominati cinque giudici

In questa notizia si parla di: vaticano - verso

Vaticano, Leone XIV pubblica la sua prima esortazione apostolica: "Dilexi te", iniziata da Papa Francesco sull'"amore verso i poveri"

DILEXI TE Esortazione apostolica sull'amore verso i poveri, Leone XIV. - facebook.com Vai su Facebook

Vaticano: scelti i giudici per il processo a padre Rupnik - Sono stati nominati i cinque giudici del Tribunale che affronterà il caso di padre Marko Ivan Rupnik. Come scrive corrieredellosport.it

Padre Marko IvanRupnik, scelti i giudici per il processo: è accusato di abusi nei confronti di religiose. Le denunce e la scelta di papa Francesco - Dopo mesi di indagini e crescente attenzione mediatica ed ecclesiale, il processo canonico contro padre Marko Ivan Rupnik si prepara ad entrare nella sua fase decisiva. Si legge su msn.com