Vaticano al via il processo a padre Rupnik per abusi sessuali | tra i giudici anche delle donne

Repubblica.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di incertezza, nell’ottobre del 2023 Francesco decise di riaprire il caso dopo le ripetute denunce di alcune vittime. Ora l'ex Santo Uffizio svolgerà un procedimento canonico a porte chiuse che può condurre alla dimissione dallo stato clericale del sacerdote, noto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

