Vaticano al via il processo a padre Rupnik per abusi sessuali | tra i giudici anche delle donne
Dopo mesi di incertezza, nell’ottobre del 2023 Francesco decise di riaprire il caso dopo le ripetute denunce di alcune vittime. Ora l'ex Santo Uffizio svolgerà un procedimento canonico a porte chiuse che può condurre alla dimissione dallo stato clericale del sacerdote, noto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: vaticano - processo
Vaticano, via al processo d'appello per Becciu. "Ho agito per conto della Chiesa"
Vaticano: al via processo di appello sulla gestione dei fondi Santa Sede. Per la prima volta figura un cardinale
Vaticano, ricusare il Pg al processo Becciu: deciderà Cassazione
Vaticano, braccio di ferro Pm-Corte d'Appello sul processo di Londra: la parola va alla Cassazione, udienze sospese fino al 2026 https://ilmessaggero.it/vaticano/becciu_palazzo_londra_processo_promotore_diddi_corte_appello_papa_leone_xiv_avvocati_gi - X Vai su X
La Corte d’Appello vaticana, presieduta da mons. Alejandro Arellano Cedillo, ha dichiarato “inammissibile” l’appello del Promotore di giustizia, Alessandro Diddi, nell'ambito del processo d’appello, in corso di svolgimento in Vaticano sugli investimenti finanzia Vai su Facebook
Leone XIV vuole risolvere l'orrendo caso di padre Rupnik, accusato di abusi su trenta suore, nominati i giudici del processo canonico - Sono stati finalmente nominati i cinque Giudici del Tribunale vaticano che affronterà il brutto caso di padre Marko Ivan Rupnik, ... Secondo msn.com
Vaticano, via al processo d'appello per Becciu. "Ho agito per conto della Chiesa" - Inizia il processo d'appello relativo alla famosa compravendita del palazzo di Londra Sloane Avenue da parte del Vaticano. Lo riporta affaritaliani.it