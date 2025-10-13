Vasto incendio in una ditta di lavorazione metalli a Signa

SIGNA – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi (13 ottobre) a Signa, in zona Colli Alti, all’interno di una ditta di lavorazione metalli che opera nell’indotto della moda. Le fiamme hanno completamente avvolto la struttura, sprigionando una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza. L’incendio a Signa (foto vigili del fuoco) Sul posto hanno operato numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Al momento non si registrano feriti. L’Arpat è stata allertata per effettuare le verifiche ambientali e valutare eventuali ricadute sull’aria e sul suolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it