Vannacci si complimenta con Giani

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre lo spoglio sta per concludersi, arrivano i complimenti di Vannacci a Giani. "Complimenti a Eugenio Giani e auguri per i prossimi cinque anni di governo. Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi. Chi non ha votato, quindi 1 toscano su 2, non si lamenti perché se non desideri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

