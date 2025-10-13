Vannacci si complimenta con Giani
Mentre lo spoglio sta per concludersi, arrivano i complimenti di Vannacci a Giani. "Complimenti a Eugenio Giani e auguri per i prossimi cinque anni di governo. Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi. Chi non ha votato, quindi 1 toscano su 2, non si lamenti perché se non desideri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Toscana la Lega è passata dal 21% al 4%. Speriamo che l’effetto Vannacci prosegua. - facebook.com Vai su Facebook
I più sentiti complimenti alla premiata ditta Salvini & Vannacci che, a furia di strizzare l’occhio al fascismo e alimentare le peggiori pulsioni della cittadinanza, hanno portato la Lega al tracollo. In #Toscana non si passa! - X Vai su X
Vannacci non traina Lega, gelo con Giani penalizza 5s - Si conferma il Pd, tra il 34 e il 35%, la colonna portante del campo largo in Toscana, ma alla riconferma del governatore uscente contribuisce il risultato di una lista moderata e riformista. Secondo ansa.it
Regionali, Vannacci: "Complimenti a Giani, chi non vota non si lamenti" - Dopo la vittoria di Eugenio Giani alle regionali toscane, arrivano anche le parole del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, che su Facebook ha ... Segnala gonews.it
Il mondo è tornato dritto. La Toscana bastona Vannacci e conferma Giani - Il Pd sospinge il campo largo, c'è ancora vita per Renzi in patria, mentre i 5 stelle faticano. Lo riporta huffingtonpost.it